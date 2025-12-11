«Сбер» хочет сохранить высокую рентабельность и достаточность капитала

Сбербанк поставил амбициозные цели по развитию собственного бизнеса в 2026 г. – он собирается поддержать высокую рентабельность капитала на уровне 22%, а также его достаточность на целевом уровне 13,3%. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на дне инвестора «Сбера» 10 декабря. По прогнозам банка, за 2025 г. рентабельность также будет выше 22%. За девять месяцев этого года она составила 23,7%, следует из отчетности по МСФО.