Главная / Финансы /

«Сбер» хочет сохранить высокую рентабельность и достаточность капитала

Следующий год станет финальным в трехлетней стратегии перехода к человекоцентричности
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк поставил амбициозные цели по развитию собственного бизнеса в 2026 г. – он собирается поддержать высокую рентабельность капитала на уровне 22%, а также его достаточность на целевом уровне 13,3%. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на дне инвестора «Сбера» 10 декабря. По прогнозам банка, за 2025 г. рентабельность также будет выше 22%. За девять месяцев этого года она составила 23,7%, следует из отчетности по МСФО.

По итогам основных торгов на Мосбирже обыкновенные акции Сбербанка прибавили 0,31% до 306,73 руб. за бумагу, стоимость привилегированных акций выросла на 0,57% до 303,1 руб.

