Чем обернется эскалация ситуации вокруг суверенных активов России

ЦБ также допустил обращение в иностранные и международные судебные инстанции, включая арбитражи, и пригрозил в случае успеха добиваться исполнения решений на территории государств – членов ООН. К тому же Центробанк оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и «иных» механизмов защиты интересов, предупредил он.