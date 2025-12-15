Чем обернется эскалация ситуации вокруг суверенных активов России

Чем обернется эскалация ситуации вокруг суверенных активов РоссииРечь может идти не только о многолетних спорах, но и о конфискации активов недружественных иностранцев
Планы ЕС по выдаче кредита Украине за счет средств Банка России и его реакция на это поднимают сложные правовые вопросы о границах государственного иммунитета и доступа к правосудию, говорят опрошенные «Ведомостями» юристы. Среди возможных последствий – не только многолетние судебные и арбитражные споры, но и конфискация активов недружественных иностранцев Москвой.
Любые формы несогласованного использования суверенных активов незаконны и в случае реализации будут оспорены во всех доступных компетентных органах, объявил Центробанк 12 декабря. Иск о взыскании убытков к бельгийскому депозитарию Euroclear, где заморожена большая часть активов ЦБ, уже подан в Арбитражный суд Москвы, сообщил регулятор.
ЦБ также допустил обращение в иностранные и международные судебные инстанции, включая арбитражи, и пригрозил в случае успеха добиваться исполнения решений на территории государств – членов ООН. К тому же Центробанк оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и «иных» механизмов защиты интересов, предупредил он.