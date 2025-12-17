Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Почти девять из 10 платежей россиян производятся безналично

Но география этого способа неоднородна, а офлайн-оборот постепенно забирают маркетплейсы
Екатерина Литова
Основная доля безналичных расходов граждан приходится на траты в супермаркетах, общепите, АЗС, ЖКХ и в аптеках
Основная доля безналичных расходов граждан приходится на траты в супермаркетах, общепите, АЗС, ЖКХ и в аптеках / Максим Стулов / Ведомости

Безналичная оплата товаров и услуг в общих расходах россиян уже превышает 80%, но ее география неоднородна, показало исследование Центра финансовой аналитики Сбербанка и «Платформы ОФД»: меньше всего безналичные способы расчета используют на Северном Кавказе, а самые высокие показатели фиксируются в северных регионах, на Дальнем Востоке и в столице. В целом по стране почти девять транзакций россиян из 10 уже проходят безналично, говорит руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

Что показало исследование

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь