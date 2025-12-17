Почти девять из 10 платежей россиян производятся безналично

Безналичная оплата товаров и услуг в общих расходах россиян уже превышает 80%, но ее география неоднородна, показало исследование Центра финансовой аналитики Сбербанка и «Платформы ОФД»: меньше всего безналичные способы расчета используют на Северном Кавказе, а самые высокие показатели фиксируются в северных регионах, на Дальнем Востоке и в столице. В целом по стране почти девять транзакций россиян из 10 уже проходят безналично, говорит руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.