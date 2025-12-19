Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Экс-владелец СМЗ и Ловозерского ГОКа требует в суде $1 млрд за изъятые доли

Требование Игорь Пестриков предъявил продавцу спорных активов
Артем Кульша
Гутин продал актив, который ему фактически не принадлежал, и поэтому обязан вернуть деньги и проценты за пользование чужими средствами, настаивает Пестриков
Гутин продал актив, который ему фактически не принадлежал, и поэтому обязан вернуть деньги и проценты за пользование чужими средствами, настаивает Пестриков / Максим Стулов / Ведомости / Автор /Ведомости

В суде Англии бывший владелец СМЗ и Ловозерского ГОКа требует $1 млрд за изъятые в пользу России доли. Требование Игорь Пестриков предъявил продавцу спорных активов – Александру Гутину. Но истцу предстоит доказать подсудность спора британской инстанции, предупредили юристы

Бизнесмен Игорь Пестриков в Высоком суде Англии и Уэльса требует $1 млрд компенсации за изъятые у него в России акции Соликамского магниевого завода (СМЗ) и Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК), рассказал «Ведомостям» он сам. Требование предъявлено бывшему председателю совета директоров СМЗ Александру Гутину, у которого, утверждает Пестриков, он купил спорные бумаги. Иск Пестрикова к Гутину зарегистрирован Высоким судом в июне этого года. ГОК предварительно оценивается в $800 млн, СМЗ – в $250 млн, говорит их бывший владелец.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь