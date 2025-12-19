Экс-владелец СМЗ и Ловозерского ГОКа требует в суде $1 млрд за изъятые доли

Экс-владелец СМЗ и Ловозерского ГОКа требует в суде $1 млрд за изъятые долиТребование Игорь Пестриков предъявил продавцу спорных активов
В суде Англии бывший владелец СМЗ и Ловозерского ГОКа требует $1 млрд за изъятые в пользу России доли. Требование Игорь Пестриков предъявил продавцу спорных активов – Александру Гутину. Но истцу предстоит доказать подсудность спора британской инстанции, предупредили юристы
Бизнесмен Игорь Пестриков в Высоком суде Англии и Уэльса требует $1 млрд компенсации за изъятые у него в России акции Соликамского магниевого завода (СМЗ) и Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК), рассказал «Ведомостям» он сам. Требование предъявлено бывшему председателю совета директоров СМЗ Александру Гутину, у которого, утверждает Пестриков, он купил спорные бумаги. Иск Пестрикова к Гутину зарегистрирован Высоким судом в июне этого года. ГОК предварительно оценивается в $800 млн, СМЗ – в $250 млн, говорит их бывший владелец.