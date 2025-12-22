Газета
Банки почти не отреагировали на снижение ключевой ставки

В предновогодний сезон они стараются удержать клиентов высокой доходностью по вкладам
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В Сбербанке с 22 декабря минимальная ставка по потребкредитам снизится до 19,4% годовых. Сейчас по кредиту наличными банк предлагает минимальную ставку 19,9% для зарплатных клиентов и 21,9% для всех остальных. Также с 25 декабря банк улучшит условия по рыночной ипотеке за объекты с витрины своего сервиса «Домклик»: минимальные ставки составят от 15,9% на покупку первичного жилья и от 16,5% – вторичного. Сейчас на «Домклик» можно оформить ипотеку на новостройки с минимальной ставкой 17,4%, на вторичку – 17%.

Для сбережений условия остаются прежними, уверяет представитель Сбербанка: ставка по вкладам сохраняется на уровне до 16% годовых до 5 января 2026 г.

