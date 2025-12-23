Cредний платеж самозанятых коллекторам на 25% выше, чем у банковских должников

Средний платеж коллекторам от самозанятых должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) достиг трехлетнего максимума: по итогам 10 месяцев 2025 г. он составил 6870 руб., увеличившись на 9% относительно аналогичного периода год назад. Это следует из статистики крупных коллекторских компаний ПКБ и ID Collect, с которой ознакомились «Ведомости». Традиционно самые крупные платежи в беззалоговом цессионном (цессия – переуступка прав требования третьему лицу) портфеле физлиц поступают от банковских должников: их средний платеж в январе – октябре составил 5590 руб.