Связанный с совладельцем «Яндекса» фонд хотят выдавить из нидерландской компании

Связанный с совладельцем «Яндекса» фонд хотят выдавить из нидерландской компанииКорпоративный конфликт в C Teleport связан с якобы угрозой санкций
Фонд, связанный с совладельцем «Яндекса» и Ozon Александром Чачавой, хотят через суд Амстердама выдавить из капитала нидерландской компании C Teleport. Корпоративный конфликт связан с якобы нависшей угрозой санкций, но юристы разошлись во мнении, реальная она или нет
Окружной суд Амстердама из-за якобы угрозы санкций приостановил корпоративные права инвестфонда Leta Capital Fund III, связанного с совладельцем «Яндекса» и Ozon Александром Чачавой, в нидерландской компании по управлению деловыми поездками C Teleport, узнали «Ведомости» из материалов дела. Об этом инстанцию попросили C Teleport и ее мажоритарный акционер C Management из Роттердама. Они добиваются принудительной продажи доли Leta Capital Fund III, поскольку опасаются последствий возможного включения в санкционный список ЕС бенефициара фонда – его имя в материалах не раскрывается.