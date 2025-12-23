Связанный с совладельцем «Яндекса» фонд хотят выдавить из нидерландской компании

Окружной суд Амстердама из-за якобы угрозы санкций приостановил корпоративные права инвестфонда Leta Capital Fund III, связанного с совладельцем «Яндекса» и Ozon Александром Чачавой, в нидерландской компании по управлению деловыми поездками C Teleport, узнали «Ведомости» из материалов дела. Об этом инстанцию попросили C Teleport и ее мажоритарный акционер C Management из Роттердама. Они добиваются принудительной продажи доли Leta Capital Fund III, поскольку опасаются последствий возможного включения в санкционный список ЕС бенефициара фонда – его имя в материалах не раскрывается.