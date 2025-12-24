Средняя цена досудебной просрочки МФО достигла годового максимума

Средняя цена на досудебные портфели долгов микрофинансовых организаций (МФО) на электронных площадках в ноябре 2025 г. достигла годового максимума – 20,7% от суммы основного долга, следует из данных онлайн-аукциона просроченных долгов Debex (есть у «Ведомостей»). На сопоставимых уровнях цены были только в 2024 г. в январе и марте (20,8% и 20,6% соответственно), но в апреле, июне и июле – превышали эти значения (21,2%, 22,2% и 22,24%).