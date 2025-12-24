Средняя цена досудебной просрочки МФО достигла годового максимума

Средняя цена досудебной просрочки МФО достигла годового максимумаЭто произошло в ноябре за счет улучшения качества долгов и повышенного спроса у покупателей
Средняя цена на досудебные портфели долгов микрофинансовых организаций (МФО) на электронных площадках в ноябре 2025 г. достигла годового максимума – 20,7% от суммы основного долга, следует из данных онлайн-аукциона просроченных долгов Debex (есть у «Ведомостей»). На сопоставимых уровнях цены были только в 2024 г. в январе и марте (20,8% и 20,6% соответственно), но в апреле, июне и июле – превышали эти значения (21,2%, 22,2% и 22,24%).
В начале 2025 г. средняя цена досудебных портфелей МФО была 16,2%, но резко выросла в апреле до 18 с 16,4% в марте, а затем до 19% в мае. Стабильно стоимость начала расти в III квартале, когда в июле показатель составил 19,5% против 18,8% в июне.
