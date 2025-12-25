Газета
До 15 млн граждан могут лишиться доступа к микрозаймам

С 1 января МФО не смогут применять собственные модели расчета долговой нагрузки заемщиков
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Потенциально около 15 млн россиян могут оказаться без доступа к легальному кредитованию с 1 января 2026 г. – с этой даты микрофинансовым организациям (МФО) будет запрещено использовать собственные модели оценки доходов заемщиков при выдаче займов на сумму до 50 000 руб. Такой прогноз содержится в письме председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, которое он направил 18 декабря председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Скромнее оценка у СРО «Мир», гендиректор которой Елена Стратьева тоже направила письмо регулятору: около 5 млн человек – а в радикальном сценарии 7,5 млн человек – утратят финансовую доступность из-за изменений в расчете доходов заемщиков. Оба письма есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердили представители НСФР и СРО «Мир».

НСФР и СРО «Мир» просят регулятора отложить до 1 июля 2027 г. запрет на использование собственных моделей оценки доходов заемщиков. Помимо этого Емелин также предлагает вовсе отменить данный запрет или, как вариант, отменить его для займов до 30 000 руб.

