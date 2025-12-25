До 15 млн граждан могут лишиться доступа к микрозаймам

Потенциально около 15 млн россиян могут оказаться без доступа к легальному кредитованию с 1 января 2026 г. – с этой даты микрофинансовым организациям (МФО) будет запрещено использовать собственные модели оценки доходов заемщиков при выдаче займов на сумму до 50 000 руб. Такой прогноз содержится в письме председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина, которое он направил 18 декабря председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Скромнее оценка у СРО «Мир», гендиректор которой Елена Стратьева тоже направила письмо регулятору: около 5 млн человек – а в радикальном сценарии 7,5 млн человек – утратят финансовую доступность из-за изменений в расчете доходов заемщиков. Оба письма есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердили представители НСФР и СРО «Мир».