Что будет с российским фондовым рынком в 2026 году

Российские рынки капитала – долговой и акционерный – развивались в 2025 г. по-разному. На рынке облигаций второй год продолжается бум, размещаются рекордные объемы бумаг и эти бумаги занимают уже существенную долю в портфелях розничных инвесторов – 38%, сообщал ЦБ. На рынке акций картина менее радостная: индекс Мосбиржи не смог задержаться выше 3000 пунктов, потерял за год более 4%, а его основным «драйвером» в очередной раз стала геополитика.