Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Что будет с российским фондовым рынком в 2026 году

Его развитие продолжит определять геополитика вместе с движением ключевой ставки
Екатерина Литова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российские рынки капитала – долговой и акционерный – развивались в 2025 г. по-разному. На рынке облигаций второй год продолжается бум, размещаются рекордные объемы бумаг и эти бумаги занимают уже существенную долю в портфелях розничных инвесторов – 38%, сообщал ЦБ. На рынке акций картина менее радостная: индекс Мосбиржи не смог задержаться выше 3000 пунктов, потерял за год более 4%, а его основным «драйвером» в очередной раз стала геополитика.

Вы видите 3% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь