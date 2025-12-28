Что ждет ипотечное кредитование в 2026 году

Весь 2025 год ипотечное кредитование поддерживали только программы с господдержкой – на них пришлось около 80% всех выдач. За 11 месяцев банки предоставили населению жилищных ссуд на общую сумму 3,638 трлн руб., из которых семейная ипотека составила 2,548 трлн руб. (70% выдач), дальневосточная и арктическая – 226,74 млрд руб. (6,23% выдач), IT-ипотека – 68,16 млрд руб. (1,87% выдач), следует из данных Дом.РФ.