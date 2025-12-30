Чего банки ждут от 2026 года

В 2025 г. Российский банковский сектор уже вряд ли побьет рекорд прошлого года по прибыли, хотя от него в целом такого и не ждали. За 11 месяцев, исходя из данных Банка России, сектор заработал 3,36 трлн руб. По оценкам самого ЦБ и аналитиков, банки заработают от 3,3 трлн до 3,5 трлн руб. (ближе к верхней границе), это на 8–13% ниже рекордного уровня 2024 г. – 3,8 трлн руб. Но относительно следующего года прогнозы разнятся: кто-то считает, что время высоких прибылей прошло, а кто-то верит в новый рекорд.