Главная / Финансы /

Чего банки ждут от 2026 года

Время высоких прибылей прошло, но есть и те, кто верит в новый рекорд
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2025 г. Российский банковский сектор уже вряд ли побьет рекорд прошлого года по прибыли, хотя от него в целом такого и не ждали. За 11 месяцев, исходя из данных Банка России, сектор заработал 3,36 трлн руб. По оценкам самого ЦБ и аналитиков, банки заработают от 3,3 трлн до 3,5 трлн руб. (ближе к верхней границе), это на 8–13% ниже рекордного уровня 2024 г. – 3,8 трлн руб. Но относительно следующего года прогнозы разнятся: кто-то считает, что время высоких прибылей прошло, а кто-то верит в новый рекорд.

Тренды-2025

Год начался с завершения кризиса нормативной ликвидности, которым ознаменовалось второе полугодие 2024 г., говорится в обзоре Центра финансовой аналитики Сбербанка: тогда на фоне бурного роста кредитования большинство крупнейших банков столкнулись с трудностями выполнения Базельских нормативов ликвидности Н26 и Н28. На пике, в сентябре – ноябре 2024 г., зависимость банков от кредитов Банка России под залог нерыночных активов превышала 5 трлн руб. (почти 3% от совокупных активов сектора).

