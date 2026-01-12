Структуры «Интер РАО» и Грузия урегулировали тарифный спор

Структуры «Интер РАО» – нидерландская Gardabani Holdings и грузинская «Теласи» – заключили с властями Грузии соглашение об урегулировании тарифного спора на $112 млн, проигранного страной в Стокгольмском арбитраже в 2021–2022 гг. Об этом «Ведомости» узнали из материалов Окружного суда США по округу Колумбия, куда Gardabani и «Теласи» в июне 2025 г. обратились с заявлением о признании и приведении арбитражного решения в исполнение.