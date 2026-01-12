На рынке МФО начались существенные перемены

Новый год начался для рынка микрофинансирования с существенных изменений для их бизнеса – с 1 января 2026 г. МФО запрещено использовать собственные модели оценки доходов заемщиков при выдаче займов на сумму до 50 000 руб. Кредиторы смогут опираться либо на официально подтвержденный доход, либо наименьшее из значений, указанных в заявлении на предоставление займа или в сведениях из Росстата по региону, где клиент проживает/зарегистрирован.