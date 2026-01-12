На рынке МФО начались существенные перемены

На рынке МФО начались существенные переменыУже заработали новые правила оценки клиентов, а с осени и весны заработает ряд других серьезных правил
Новый год начался для рынка микрофинансирования с существенных изменений для их бизнеса – с 1 января 2026 г. МФО запрещено использовать собственные модели оценки доходов заемщиков при выдаче займов на сумму до 50 000 руб. Кредиторы смогут опираться либо на официально подтвержденный доход, либо наименьшее из значений, указанных в заявлении на предоставление займа или в сведениях из Росстата по региону, где клиент проживает/зарегистрирован.
Это нововведение, а также обязанность заемщиков сдавать биометрию, если они хотят получить онлайн-заем, являются одними из самых критичных для рынка, говорят его участники.
