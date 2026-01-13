Финразведка повысит сумму контролируемых сделок с недвижимостью до 75 млн рублей

Росфинмониторинг предлагает повысить для банков до 75 млн руб. порог суммы по сделкам с недвижимостью, при превышении которого сведения о такой операции кредитные организации обязаны направлять на контроль в финразведку. Соответствующий проект нормативного акта размещен для общественных обсуждений на портале regulation.gov. Для риэлторов граница таких операций составит 5 млн руб. Сейчас банки в обязательном порядке передают в Росфинмониторинг сведения обо всех операциях, связанных со сделками с недвижимым имуществом от 5 млн руб.