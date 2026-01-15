Газета
Страховой рынок ждет рост в 2026 году

Лучшую динамику могут показать сегменты, не связанные со страхованием жизни и инвестиционной составляющей
Екатерина Литова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В 2026 г. страховой рынок выйдет в плюс: сборы страховщиков могут достичь 3,865 трлн руб. и вырасти на 4–6% год к году, говорится в новом обзоре «Эксперт РА». По итогам 2025 г., по оценке рейтингового агентства, сборы страховщиков могут сократиться на 1–2% до 3,687 трлн руб. на фоне снижения сегмента жизни на 2% и non-life на 1% из-за автострахования, ОСАГО и ДМС.

У страховщиков прогнозы схожи. После замедления рынка в 2025 г. рост восстановится до уровня 6–7%, говорит директор по трансформации «Росгосстраха» Дмитрий Ларин. Рост сборов, скорее всего, будет примерно соответствовать инфляции (прогноз ЦБ – 4–5% к концу года, Минэкономразвития – 3%), поскольку нет ни одного сектора экономики, который обещает существенный рост в 2026 г., говорит вице-президент «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов. «Ренессанс страхование» ждет умеренного роста рынка – в районе 10%, но сама компания планирует развиваться быстрее, говорит вице-президент Владимир Залужский. У Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и «Ингосстраха» прогноз оптимистичнее. Совокупный объем страховых премий за 2026 г. может увеличиться на 10–15%, говорит президент ВСС Евгений Уфимцев. Совокупные сборы рынка вырастут на 13–14% год к году, по большей части подобная динамика будет обеспечена рынком страхования жизни, добавляет директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева.

