Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Почему отдельные банки приостанавливают прием заявок по семейной ипотеке

Им нужна небольшая пауза для подготовки к изменениям в программе с 1 февраля
Наталья Заруцкая
В декабре на фоне ажиотажного спроса заемщиков на семейную ипотеку доля господдержки достигла рекордных 88%
В декабре на фоне ажиотажного спроса заемщиков на семейную ипотеку доля господдержки достигла рекордных 88% / Алексей Орлов / Ведомости

Т-банк планирует приостановить прием заявок по семейной ипотеке на 1–1,5 недели в связи с изменениями в условиях программы с 1 февраля: с этого дня начнет действовать правило «одна льготная ипотека на одну семью», т. е. оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту. Об этом «Ведомостям» сказал руководитель управлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» в Т-банке Иван Сафонов.

Россельхозбанк в январе приостановил прием заявок и подписание кредитно-обеспечительной документации по сделкам в рамках программы «Семейная ипотека», говорилось в Telegram-канале «Ипотека и недвижимость» 12 января. Вечером 15 января банк сообщил, что продолжает принимать новые заявки по семейной ипотеке и выдавать уже одобренные.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь