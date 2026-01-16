Почему отдельные банки приостанавливают прием заявок по семейной ипотеке

Почему отдельные банки приостанавливают прием заявок по семейной ипотекеИм нужна небольшая пауза для подготовки к изменениям в программе с 1 февраля
Т-банк планирует приостановить прием заявок по семейной ипотеке на 1–1,5 недели в связи с изменениями в условиях программы с 1 февраля: с этого дня начнет действовать правило «одна льготная ипотека на одну семью», т. е. оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту. Об этом «Ведомостям» сказал руководитель управлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» в Т-банке Иван Сафонов.
Россельхозбанк в январе приостановил прием заявок и подписание кредитно-обеспечительной документации по сделкам в рамках программы «Семейная ипотека», говорилось в Telegram-канале «Ипотека и недвижимость» 12 января. Вечером 15 января банк сообщил, что продолжает принимать новые заявки по семейной ипотеке и выдавать уже одобренные.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам