Почему отдельные банки приостанавливают прием заявок по семейной ипотеке

Т-банк планирует приостановить прием заявок по семейной ипотеке на 1–1,5 недели в связи с изменениями в условиях программы с 1 февраля: с этого дня начнет действовать правило «одна льготная ипотека на одну семью», т. е. оба супруга должны быть созаемщиками по кредиту. Об этом «Ведомостям» сказал руководитель управлений «Ипотека» и «Кредиты на образование» в Т-банке Иван Сафонов.