МФО обсуждают с ЦБ альтернативные пути для работы с обязательной биометрией

В конце 2025 г. Банк России и Минцифры провели рабочую встречу с представителями МФО, где среди прочего обсуждались варианты популяризации использования биометрии и наполнения базы новыми данными, так как сейчас их количество мало, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Webbankir Денис Сидоров. Проведение такой встречи подтвердили представители Банка России, СРО «Мир» и генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. Сейчас сервисами с использованием биометрии из ЕБС могут воспользоваться до 50 млн россиян, сказал «Ведомостям» представитель Минцифры. Он также подтвердил встречу министерства с ЦБ и МФО: она была плановой, на ней обсуждалась подготовка к реализации требований нового федерального закона. Представитель Минцифры заметил, что МФК демонстрируют высокую техническую готовность к внедрению идентификации клиентов по биометрии. При этом использование биометрии является добровольным, напомнил представитель министерства: возможность взять займ в МФО без нее сохраняется — сделать это можно, обратившись в офис организации.