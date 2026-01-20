МФО обсуждают с ЦБ альтернативные пути для работы с обязательной биометрией

МФО обсуждают с ЦБ альтернативные пути для работы с обязательной биометриейВозможные варианты – перевод клиентов в дочерние МКК и смена статуса
Некоторые крупные МФО, которые имеют статус микрофинансовой компании (МФК), собираются перенаправлять часть обратившихся к ним за онлайн-займами клиентов в «дочки» – микрокредитные компании (МКК). О таких планах «Ведомостям» рассказали представители МФК «Займер», МФК «Саммит» и финансовой онлайн-платформы Webbankir. Еще один путь – менять статус с МФК на МКК, но у него есть ряд ограничений. Эти действия связаны с тем, что с 1 марта 2026 г. все МФК при выдаче онлайн-займов должны будут идентифицировать заемщиков по биометрии из Единой биометрической системы (ЕБС), а для МКК такая обязанность появится только с 1 марта 2027 г.
В конце 2025 г. Банк России и Минцифры провели рабочую встречу с представителями МФО, где среди прочего обсуждались варианты популяризации использования биометрии и наполнения базы новыми данными, так как сейчас их количество мало, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Webbankir Денис Сидоров. Проведение такой встречи подтвердили представители Банка России, СРО «Мир» и генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. Сейчас сервисами с использованием биометрии из ЕБС могут воспользоваться до 50 млн россиян, сказал «Ведомостям» представитель Минцифры. Он также подтвердил встречу министерства с ЦБ и МФО: она была плановой, на ней обсуждалась подготовка к реализации требований нового федерального закона. Представитель Минцифры заметил, что МФК демонстрируют высокую техническую готовность к внедрению идентификации клиентов по биометрии. При этом использование биометрии является добровольным, напомнил представитель министерства: возможность взять займ в МФО без нее сохраняется — сделать это можно, обратившись в офис организации.