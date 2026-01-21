Сбербанк третий год подряд заработал рекордную прибыль

Амбициозные прогнозы топ-менеджмента Сбербанка, поставленные на 2025 г., сбываются: банк третий год подряд заработал рекордную чистую прибыль, которая составила 1,69 трлн руб. по РСБУ и выросла на 8,4% в сравнении с 2024 г. Рентабельность капитала снизилась до 22,1% против 23,4% за год до этого. Финансовые планы Сбербанка на 2025 г. предполагали сохранение рентабельности на уровне не ниже 22%. Отчетность по МСФО Сбербанк раскроет 26 февраля.