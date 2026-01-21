Газета
Главная / Финансы /

Сбербанк третий год подряд заработал рекордную прибыль

В этом году банк планирует сохранять рентабельность бизнеса на уровне 22%
Екатерина Литова
Наталья Заруцкая
«Сбер» – одна из немногих компаний, которая демонстрирует уверенный рост прибыли и продолжит ее наращивать в 2026 г.
«Сбер» – одна из немногих компаний, которая демонстрирует уверенный рост прибыли и продолжит ее наращивать в 2026 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

Амбициозные прогнозы топ-менеджмента Сбербанка, поставленные на 2025 г., сбываются: банк третий год подряд заработал рекордную чистую прибыль, которая составила 1,69 трлн руб. по РСБУ и выросла на 8,4% в сравнении с 2024 г. Рентабельность капитала снизилась до 22,1% против 23,4% за год до этого. Финансовые планы Сбербанка на 2025 г. предполагали сохранение рентабельности на уровне не ниже 22%. Отчетность по МСФО Сбербанк раскроет 26 февраля.

В декабре предправления «Сбера» Герман Греф сообщил о планах банка выплатить акционерам дивиденды за 2025 г. в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Для выполнения этой цели Сбербанк не может себе позволить спускаться ниже 13,3% по достаточности общего капитала группы Н20.0 – этот уровень позволяет банку «спокойно работать», наращивать портфель, не терять рыночную долю, платить дивиденды и все равно оставаться в комфортной зоне. Достаточность общего капитала Н1.0 по РСБУ в 2025 г. составила 13,5%.

