Имущественные требования на цифровую валюту подлежат судебной защите, решил КС

Конституционный суд (КС) 20 января провозгласил постановление по жалобе на положение закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте». Москвич Дмитрий Тимченко доказывал в суде, что сейчас в нормах закона присутствует неравенство между владельцами цифровой валюты в части судебной защиты, так как связывает ее оказание с информированием государства о фактах обладания такой валютой и совершения с ней гражданско-правовых сделок. Это лишает обладателей правовой охраны частной собственности.