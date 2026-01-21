Газета
Главная / Финансы /

Имущественные требования на цифровую валюту подлежат судебной защите, решил КС

Владельцы криптовалюты не обязаны сообщать в налоговую о ее наличии, но должны доказывать в суде законность приобретения
Яна Суринская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Конституционный суд (КС) 20 января провозгласил постановление по жалобе на положение закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте». Москвич Дмитрий Тимченко доказывал в суде, что сейчас в нормах закона присутствует неравенство между владельцами цифровой валюты в части судебной защиты, так как связывает ее оказание с информированием государства о фактах обладания такой валютой и совершения с ней гражданско-правовых сделок. Это лишает обладателей правовой охраны частной собственности.

«Ведомости» ознакомились с постановлением суда.

