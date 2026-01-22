Газета
Финансы

IDF Eurasia объединяет активы в финансовую группу под брендом «Свой»

Компания проводит трансформацию бизнеса, чтобы построить финтех-экосистему
Наталья Заруцкая
Объединение активов под единым брендом – ярко выраженный тренд в текущей экономической ситуации
Объединение активов под единым брендом – ярко выраженный тренд в текущей экономической ситуации / Максим Стулов / Ведомости

Холдинг IDF Eurasia объединяет в финансовую группу под единым брендом «Свой» все активы – «Свой банк», «Свой капитал», две IT-компании – IDF Technology и IDF Lab, две микрофинансовые организации – Moneyman и Platiza, а также два коллекторских агентства – ID Collect и «Финансовые системы». Об этом «Ведомостям» рассказал сооснователь группы «Свой» Борис Батин. В марте 2026 г. группа переходит на регулярное публичное раскрытие консолидированной отчетности по МСФО, добавил он.

