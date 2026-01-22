ЦБ упростит правила контроля за целевыми потребкредитами

В пояснительной записке к проекту ЦБ отмечает, что контроль за небольшими кредитами часто оказывается просто нецелесообразным по причине отсутствия повышенного кредитного риска. Административные и операционные затраты банков на проверку документов по таким займам нередко сопоставимы или даже превышают потенциальные риски. При этом требования к оценке кредитоспособности заемщиков на этапе выдачи кредита сохраняются в полном объеме. ЦБ также рассчитывает повысить эффективность банковской системы, перераспределив ресурсы служб внутреннего контроля и регулятора в пользу более крупных и системно значимых операций.