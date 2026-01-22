ЦБ упростит правила контроля за целевыми потребкредитами

ЦБ упростит правила контроля за целевыми потребкредитамиБанки освободят от проверки использования займов до 1 млн рублей
ЦБ намерен существенно снизить регуляторную нагрузку на банки при работе с небольшими целевыми потребительскими кредитами. С 1 октября 2026 г. у банков появится возможность не контролировать целевое использование ссуд, если их совокупный объем на одного заемщика не превышает 1 млн руб. Проект соответствующего указания опубликован на сайте ЦБ.
В отличие от нецелевого кредита целевой банк выдает заемщику на конкретные расходы. Например, покупка жилья, автомобиля – целевые кредиты, но также там есть залог. Беззалоговые кредиты банк может выдавать на учебу, покупку бытовой техники, ремонт. Банк или другое финансовое учреждение, предоставляющее кредит, контролирует, чтобы деньги тратили на заявленные нужды, говорится на сайте Газпромбанка.
По данным Frank RG, за 2025 г. банки выдали кредитов наличными на 3,5 трлн руб. со средним чеком 181 300 руб. по итогам декабря, POS (в точках продаж) – на 277,6 млрд руб. со средним размеров ссуды 74 400 руб. Ипотеки банки предоставили на 4,38 трлн руб., а автокредитов – на 1,7 трлн руб. У этих видов кредитов средний размер превышает 1 млн руб. – по ипотеке в декабре он был 4,97 млн руб. и 1,49 млн руб. по автокредиту.
Новый проект ЦБ предлагает сделать исключение из этих требований для небольших кредитов физлиц. Если общий объем целевых займов у клиента не превышает 1 млн руб., банк будет иметь возможность не проверять фактические траты. Также правила будут применяться для ссуд физлиц совокупной величиной до 1 млн руб., направленных на вложения в уставные капиталы юридических лиц.
Изначально мера контроля была направлена на то, чтобы банки были уверены, что заемные деньги идут не на бизнес-цели и какие-то схемные операции, рассказал «Ведомостям» представитель Банка России. «Проверка целевого использования по таким розничным необеспеченным ссудам значимо не улучшает качество оценки риска, но создает операционную нагрузку», – подчеркнул необходимость решения регулятор.
В пояснительной записке к проекту ЦБ отмечает, что контроль за небольшими кредитами часто оказывается просто нецелесообразным по причине отсутствия повышенного кредитного риска. Административные и операционные затраты банков на проверку документов по таким займам нередко сопоставимы или даже превышают потенциальные риски. При этом требования к оценке кредитоспособности заемщиков на этапе выдачи кредита сохраняются в полном объеме. ЦБ также рассчитывает повысить эффективность банковской системы, перераспределив ресурсы служб внутреннего контроля и регулятора в пользу более крупных и системно значимых операций.
Проект предусматривает ретроспективное применение нормы: послабление затронет не только новые кредиты, выданные после 1 октября 2026 г., но и действующие, если они соответствуют установленному лимиту. При этом часть других изменений, предусмотренных документом, включая новые подходы к формированию резервов по портфелям однородных ссуд, планируется ввести позднее – с 1 июля 2027 г.
Для большинства потребительских кредитов банки и так не устанавливают жесткие цели использования средств (кредитные карты, кредиты наличными), говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. При этом для таких целевых кредитов, как POS, ипотека, автокредиты, реализовать на практике нецелевое использование средств заемщику весьма затруднительно, добавляет он.
Проверка целевого использования потребительских ссуд является регуляторной необходимостью для банков, которая позволяет выявлять признаки проблемности кредита и вовремя сформировать резерв для покрытия рисков, продолжает Грицкевич. Ослабление контроля за целевым использованием средств уже после выдачи кредита не должно сказаться на росте просрочки банков, зато снизит операционную нагрузку на банки, выразил надежду аналитик.
Решение регулятора позволит упростить работу банкам, ускоряя процесс выдачи кредитов, и даже может снизить их стоимость, считает директор по правовым вопросам и комплаенс в финансовом маркетплейсе «Сравни» Юлия Суворова. Это сигнал о том, что регулятор видит в нововведении реальную пользу для рынка, которая превышает возможные риски, подчеркнула она.