Лизинговые компании начали продавать долги коллекторам на онлайн-аукционах

Лизинговые компании начали продавать долги коллекторам на онлайн-аукционахРанее задолженность передавалась на взыскание по агентской схеме
На рынке цессии (переуступка прав требования третьему лицу) появился новый сегмент – долги перед лизинговыми компаниями: в IV квартале 2025 г. состоялись первые крупные сделки по продаже просроченной задолженности. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель электронной торговой площадки «Рынок долгов». Объем выставленных долгов лизинговых компаний на электронных торговых площадках на конец 2025 г. составил 5,3 млрд руб., объем закрытых сделок – 624 млн руб., оценили аналитики площадки.
Предмет лизинга подлежит амортизации, что означает постепенное снижение его стоимости со временем, говорит представитель «Рынка долгов». Это обусловлено износом объекта, в результате которого его рыночная стоимость может уменьшаться и не полностью покрывать сумму задолженности перед лизинговой компанией, поясняет он. Не всегда предмет залога находится в том состоянии, которое может покрыть всю сумму долга, что и делает выгодным для компаний выставлять такие активы на продажу, подтверждает представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).