Лизинговые компании начали продавать долги коллекторам на онлайн-аукционах

Предмет лизинга подлежит амортизации, что означает постепенное снижение его стоимости со временем, говорит представитель «Рынка долгов». Это обусловлено износом объекта, в результате которого его рыночная стоимость может уменьшаться и не полностью покрывать сумму задолженности перед лизинговой компанией, поясняет он. Не всегда предмет залога находится в том состоянии, которое может покрыть всю сумму долга, что и делает выгодным для компаний выставлять такие активы на продажу, подтверждает представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).