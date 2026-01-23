Европейская спутниковая компания инициировала арбитраж с Россией

Свои претензии OneWeb основала на соглашении между правительствами СССР (и России как его правопреемницы) и Великобритании о поощрении и взаимной защите капиталовложений. По данным IAReporter, спор проходит по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли, а состав трибунала уже сформирован.