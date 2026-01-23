Газета
Главная / Финансы /

Европейская спутниковая компания инициировала арбитраж с Россией

Претензии могут быть вызваны срывом запусков аппаратов после начала СВО
Артем Кульша
Пресс-служба ГК «Роскосмос»
Пресс-служба ГК «Роскосмос»

Международная спутниковая компания Eutelsat OneWeb инициировала в 2025 г. инвестиционный арбитраж с Россией, узнали «Ведомости». Разбирательство проходит «в контексте» сорванного началом СВО на Украине запуска интернет-спутников OneWeb на российской ракете-носителе «Союз-2», пишет профильное издание IAReporter.

Свои претензии OneWeb основала на соглашении между правительствами СССР (и России как его правопреемницы) и Великобритании о поощрении и взаимной защите капиталовложений. По данным IAReporter, спор проходит по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли, а состав трибунала уже сформирован.

