Выдачи товарных кредитов рухнули вдвое за прошлый год

В прошлом году динамика выдач товарных кредитов оказалась максимальной за последние шесть лет: банки предоставили 2,38 млн POS-кредитов на 155,57 млрд руб. в 2025 г., что меньше показателей 2024 г. на 52% по количеству и на 51% по объему. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Ведомости». POS-кредиты можно получить без визита в банк прямо в точке продаж. В среднем в месяц граждане оформляли в прошлом году товарных ссуд на 12,96 млрд руб., а за год до этого – на 26,68 млрд руб.