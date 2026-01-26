Альфа-банк впервые продал часть корпоративного кредита «Альфастрахованию»Подобные сделки помогают высвободить часть ресурсов банка для инвестиций в крупные проекты
Альфа-банк завершил первую в России сделку внешнего участия в банковском кредите совместно со страховой компанией «Альфастрахование», рассказал «Ведомостям» представитель банка. Сделка подразумевает продажу «Альфастрахованию» части долга крупного корпоративного клиента на сумму 5 млрд руб. – около 10% от общей суммы кредита.
До этого страховщики не участвовали в кредитных программах российских заемщиков. Другие условия сделки и название компании не разглашаются.
