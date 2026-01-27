Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Россияне стали чаще использовать маткапитал для оформления семейной ипотеки

Это позволяет сократить размеры кредита и регулярных платежей при покупке недвижимости
Наталья Заруцкая
Ежегодная индексация размера материнского капитала увеличивает возможность его использования в качестве первоначального взноса при покупке недвижимости
Ежегодная индексация размера материнского капитала увеличивает возможность его использования в качестве первоначального взноса при покупке недвижимости / Андрей Гордеев / Ведомости

Каждый третий заемщик ВТБ в прошлом году оформлял семейную ипотеку с использованием материнского капитала – это рекордный показатель за всю историю программы, рассказал «Ведомостям» представитель госбанка. В прошлом году банк оформил по семейной госпрограмме более 58 000 кредитов на 350 млрд руб. – по сравнению с 2024 г. применение средств маткапитала при покупке жилья выросло более чем на 70%.

По данным сервиса Сбербанка «Домклик», в 2025 г. количество ипотечных сделок с привлечением маткапитала возросло более чем на 50% к 2024 г., говорит его представитель, не называя конкретную цифру. По итогам прошлого года «Сбер» выдал около 400 000 кредитов в рамках семейной ипотеки – на 60% больше, чем в 2024 г.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её