Россияне стали чаще использовать маткапитал для оформления семейной ипотеки

По данным сервиса Сбербанка «Домклик», в 2025 г. количество ипотечных сделок с привлечением маткапитала возросло более чем на 50% к 2024 г., говорит его представитель, не называя конкретную цифру. По итогам прошлого года «Сбер» выдал около 400 000 кредитов в рамках семейной ипотеки – на 60% больше, чем в 2024 г.