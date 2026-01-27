Россияне стали чаще использовать маткапитал для оформления семейной ипотеки

Россияне стали чаще использовать маткапитал для оформления семейной ипотекиЭто позволяет сократить размеры кредита и регулярных платежей при покупке недвижимости
Каждый третий заемщик ВТБ в прошлом году оформлял семейную ипотеку с использованием материнского капитала – это рекордный показатель за всю историю программы, рассказал «Ведомостям» представитель госбанка. В прошлом году банк оформил по семейной госпрограмме более 58 000 кредитов на 350 млрд руб. – по сравнению с 2024 г. применение средств маткапитала при покупке жилья выросло более чем на 70%.
По данным сервиса Сбербанка «Домклик», в 2025 г. количество ипотечных сделок с привлечением маткапитала возросло более чем на 50% к 2024 г., говорит его представитель, не называя конкретную цифру. По итогам прошлого года «Сбер» выдал около 400 000 кредитов в рамках семейной ипотеки – на 60% больше, чем в 2024 г.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам