ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

В декабре 2025 г. ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 16% годовых – начинался прошлый год со ставки 21%. По семейной и IT-ипотеке ставка составляет 6% годовых, по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах – 2% годовых. Но по рыночной ипотеке они все еще далеки от массовой доступности. По данным Дом.РФ на 23 января, средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке в топ-20 банков составляли 21,2% на первичное жилье и 21,19% на вторичное.