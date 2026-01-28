ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотекеБанк сделал это на фоне улучшения макроэкономических условий
ВТБ с 28 января снизил ставки по рыночным ипотечным программам на 3,3 процентных пункта (п. п.), говорится в сообщении банка. Теперь минимальные ставки с учетом скидок на покупку квартир (как на первичном, так и на вторичном рынке) начинаются в ВТБ от 19,3% годовых, а на рефинансирование жилищных кредитов – от 19,6% годовых.
Снижение ставок в ВТБ объяснили улучшением макроэкономических показателей. Ключевым фактором стало изменение поведения клиентов, приводятся в сообщении ВТБ слова руководителя департамента продуктов розничного бизнеса Алексея Охорзина, многие из них перестали откладывать покупку жилья и готовы действовать, имея четкий план на будущее рефинансирование.
В декабре 2025 г. ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 п. п. до 16% годовых – начинался прошлый год со ставки 21%. По семейной и IT-ипотеке ставка составляет 6% годовых, по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах – 2% годовых. Но по рыночной ипотеке они все еще далеки от массовой доступности. По данным Дом.РФ на 23 января, средневзвешенные ставки по рыночной ипотеке в топ-20 банков составляли 21,2% на первичное жилье и 21,19% на вторичное.
Зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков рассказал «Ведомостям», что банк следит за рыночной ситуацией для адаптации параметров своих продуктов. В 2026 г. он ожидает постепенного снижения ключевой ставки ЦБ, что сделает рыночную ипотеку более доступной.
По оценке ВТБ, за прошлый год банки выдали ипотеки на 4,4 трлн руб., что на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Весь 2025 год ипотечное кредитование поддерживали только программы с господдержкой – на них пришлось около 80% всех выдач, свидетельствуют данные Дом.РФ.
Но в 2026 г. выдачи могут увеличиться примерно на четверть – драйвером станет дальнейшее снижение ключевой ставки, говорит представитель ВТБ. Соотношение льготных и рыночных программ может приблизиться к паритету, отмечает он. Согласно прогнозу сервиса «Домклик», в 2026 г. объем выдачи ипотечных кредитов в России может вырасти на 35% и достичь 5,6 трлн руб.
Но на фоне ужесточения условий семейной программы объем выдач по ней может сократиться на 10% год к году (г/г), а если будет введена диверсифицированная ставка в зависимости от количества детей, сокращение объема выдач семейной ипотеки составит 15% г/г, оценивали ранее аналитики Альфа-банка.
С 1 февраля заработает правило «одна льготная ипотека на одну семью», что исключит возможность оформления двух льготных кредитов на каждого супруга.
Кроме того, руководитель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков 13 января объявил о введении дифференцированной ставки по семейной ипотеке. Новая система будет учитывать количество детей в семье. Предполагается, что при рождении первого ребенка ставка составит 10%, второго – 6%, третьего – 4% и будет продолжать снижаться в зависимости от уменьшения ключевой ставки.
«Ведомости» направили запросы в крупные ипотечные банки.