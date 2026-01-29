ЦБ просит перенести окончательное подключение банков к СМЭВ

Банк России обратится в правительство с просьбой перенести срок перехода банков на систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) на конец этого года. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время своего выступления на форуме МФЦ 28 января. Если оставить срок перехода на запланированное 1 апреля 2026 г., то банки будут вынуждены опять перейти на сбор и заполнение сведений о гражданах вручную, опасается она. Важно не допустить этого и не нарушить бесшовность электронных сервисов, отметила глава ЦБ.