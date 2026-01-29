ЦБ просит перенести окончательное подключение банков к СМЭВ

ЦБ просит перенести окончательное подключение банков к СМЭВИначе банки потеряют доступ к цифровому профилю и будут собирать сведения вручную
Банк России обратится в правительство с просьбой перенести срок перехода банков на систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) на конец этого года. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время своего выступления на форуме МФЦ 28 января. Если оставить срок перехода на запланированное 1 апреля 2026 г., то банки будут вынуждены опять перейти на сбор и заполнение сведений о гражданах вручную, опасается она. Важно не допустить этого и не нарушить бесшовность электронных сервисов, отметила глава ЦБ.
Согласно требованиям Минцифры, при предоставлении сервиса с использованием инфраструктуры цифрового профиля банки с 1 апреля 2026 г. должны использовать исключительно СМЭВ для получения сведений о пользователях (с их согласия). Сейчас большинство участников финансового рынка для запросов к цифровому профилю используют более простой технологический канал прикладного программного интерфейса (Rest API), уточнил «Ведомостям» представитель регулятора. По оценкам участников рынка – и ЦБ с этими оценками согласен, – завершить этот переход без потери качества банковских сервисов можно только к концу года, добавил он.