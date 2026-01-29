Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ЦБ просит перенести окончательное подключение банков к СМЭВ

Иначе банки потеряют доступ к цифровому профилю и будут собирать сведения вручную
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банк России обратится в правительство с просьбой перенести срок перехода банков на систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) на конец этого года. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время своего выступления на форуме МФЦ 28 января. Если оставить срок перехода на запланированное 1 апреля 2026 г., то банки будут вынуждены опять перейти на сбор и заполнение сведений о гражданах вручную, опасается она. Важно не допустить этого и не нарушить бесшовность электронных сервисов, отметила глава ЦБ.

Согласно требованиям Минцифры, при предоставлении сервиса с использованием инфраструктуры цифрового профиля банки с 1 апреля 2026 г. должны использовать исключительно СМЭВ для получения сведений о пользователях (с их согласия). Сейчас большинство участников финансового рынка для запросов к цифровому профилю используют более простой технологический канал прикладного программного интерфейса (Rest API), уточнил «Ведомостям» представитель регулятора. По оценкам участников рынка – и ЦБ с этими оценками согласен, – завершить этот переход без потери качества банковских сервисов можно только к концу года, добавил он.

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте