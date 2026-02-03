Газета
Главная / Финансы /

Приставы не смогут арестовывать имущество граждан при маленькой сумме долга

Это создаст справедливые условия исполнительного производства, считает ведомство
Наталья Заруцкая
Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Судебные приставы при исполнительном производстве не смогут запрещать регистрационные действия с имуществом должника и накладывать на него арест, если сумма долга не превышает 10 000 руб. Взыскание в подобных случаях будет ограничиваться денежными средствами на счетах, зарплатой и т. д. Такие правки, а также ряд других Минюст предлагает внести в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ). «Ведомости» ознакомились с документом.

Законопроект направлен на обеспечение защиты прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства, говорится в пояснительной записке. При этом приставы могут вводить запрет регистрационных действий с имуществом должника в случаях взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, возмещения вреда в связи со смертью кормильца, компенсации морального вреда, взыскания задолженности налогоплательщика в госбюджет и проч.

