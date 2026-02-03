Приставы не смогут арестовывать имущество граждан при маленькой сумме долга

Приставы не смогут арестовывать имущество граждан при маленькой сумме долгаЭто создаст справедливые условия исполнительного производства, считает ведомство
Судебные приставы при исполнительном производстве не смогут запрещать регистрационные действия с имуществом должника и накладывать на него арест, если сумма долга не превышает 10 000 руб. Взыскание в подобных случаях будет ограничиваться денежными средствами на счетах, зарплатой и т. д. Такие правки, а также ряд других Минюст предлагает внести в закон «Об исполнительном производстве» (229-ФЗ). «Ведомости» ознакомились с документом.
Законопроект направлен на обеспечение защиты прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства, говорится в пояснительной записке. При этом приставы могут вводить запрет регистрационных действий с имуществом должника в случаях взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, возмещения вреда в связи со смертью кормильца, компенсации морального вреда, взыскания задолженности налогоплательщика в госбюджет и проч.