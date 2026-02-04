Коллекторы купили рекордный объем просроченных микрозаймов в 2025 году

Коллекторы в 2025 г. купили рекордный за последние три года объем просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО): впервые значение вышло из двузначной зоны и достигло 113,4 млрд руб. Это на 27,42% выше аналогичного показателя за 2024 г. и на 58,38% – за 2023 г., следует из статистики сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в группу «Свой»). Средневзвешенная цена на портфели МФО по итогам прошлого года немного выросла – до 18,04% с 17,1%.