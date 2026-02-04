Газета
Коллекторы купили рекордный объем просроченных микрозаймов в 2025 году

Это связано с беспрецедентным интересом покупателей к портфелям МФО
Наталья Заруцкая
Стабильный рост микрозаймов последние годы также закономерно приводит к росту просрочки в портфелях МФО
Стабильный рост микрозаймов последние годы также закономерно приводит к росту просрочки в портфелях МФО / Ведомости

Коллекторы в 2025 г. купили рекордный за последние три года объем просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО): впервые значение вышло из двузначной зоны и достигло 113,4 млрд руб. Это на 27,42% выше аналогичного показателя за 2024 г. и на 58,38% – за 2023 г., следует из статистики сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в группу «Свой»). Средневзвешенная цена на портфели МФО по итогам прошлого года немного выросла – до 18,04% с 17,1%.

Рекордным стал и объем выставленных на продажу долгов – 128,7 млрд руб., что на 3% больше, чем в 2024 г., и на 59% – чем в 2023 г. Но доля закрытых сделок в прошлом году не дотянула до 90%, составив 88,1%.

