Для иностранных граждан могут упростить получение банковских и сим-карт

Обсуждение инициативы подтвердил и председатель наблюдательного совета Visit Russia Алексей Цыганов. По его словам, такой функционал может появиться в приложении уже во II–III квартале 2026 г., тогда же приложение Visit Russia должно быть интегрировано с «Госуслугами». Предполагается, что в будущем через приложение можно будет сдать и биометрию, добавил он.