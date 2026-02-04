Для иностранных граждан могут упростить получение банковских и сим-карт

Для иностранных граждан могут упростить получение банковских и сим-картКлючевым вопросом остается возможность дистанционной сдачи биометрии для этих услуг
Минцифры, Центр биометрических технологий (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы – ЕБС) и участники туристической отрасли прорабатывают возможность оформления иностранными гражданами сим-карт и банковских карт через единое приложение Visit Russia, рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с ходом обсуждения инициативы. Вопрос поднимался на совещании рабочей группы 3 февраля, уточнил один из них.
Обсуждение инициативы подтвердил и председатель наблюдательного совета Visit Russia Алексей Цыганов. По его словам, такой функционал может появиться в приложении уже во II–III квартале 2026 г., тогда же приложение Visit Russia должно быть интегрировано с «Госуслугами». Предполагается, что в будущем через приложение можно будет сдать и биометрию, добавил он.