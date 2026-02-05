Газета
Главная / Финансы /

Россияне обналичили в магазинах 28 млрд рублей в первом полугодии 2025 года

Снятие наличных в кассах популярно в регионах с малой банкоматной сетью и проблемами со связью
Наталья Заруцкая
Через кассы магазинов люди могут снять немного наличных рядом с домом на текущие нужды
Через кассы магазинов люди могут снять немного наличных рядом с домом на текущие нужды / Максим Стулов / Ведомости

Граждане в первом полугодии 2025 г. снимали наличные на кассах в магазинах 13,1 млн раз на общую сумму 28 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель Банка России. За январь – июнь количество операций выросло на 17%, объем снятых средств – на 16,1%. Средний чек по операции составляет немногим более 2000 руб. и практически не меняется на протяжении нескольких лет.

Услуга «наличные на кассе», или «кэшаут», – это возможность получить наличные на кассе магазина, автозаправки или другого торгово-сервисного предприятия (ТСП) при оплате покупки банковской картой, ее запустили в России в 2019 г. Информация о возможности получить небольшую сумму наличных размещена непосредственно на экране терминала для оплаты, но лучше заранее спросить кассира о такой возможности. За один раз можно получить не более 5000 руб. и не более 30 000 руб. на одну карту в месяц.

