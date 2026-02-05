Банки раскрыли долю альтернативных способов оплаты за 2025 год

Оплата стикерами остается одним из самых популярных способов альтернативных платежей, говорит представитель ВТБ: клиенты банка совершили 491 млн операций на 358 млрд руб. с их помощью – в 3 раза больше, чем в 2024 г. По итогам прошлого года на них пришлось 7,2% от числа оплат и 5,7% от общей суммы трат, указывает он. Число активных пользователей платежных стикеров банка в 2025 г. выросло на 30%, отметил представитель ВТБ, не назвав абсолютных цифр.