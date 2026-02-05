Отказавшийся от российского паспорта миллиардер инициировал арбитраж с Канадой

Отказавшийся от российского паспорта миллиардер инициировал арбитраж с КанадойПретензии Игоря Макарова связаны с санкциями, которые Оттава отказывается с него снимать
Миллиардер Игорь Макаров, отказавшийся от российского гражданства после начала спецоперации на Украине, инициировал арбитраж с Канадой, которая не желает снимать с него санкции, узнали «Ведомости». Запрос бизнесмена о возбуждении разбирательства зарегистрирован Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) 30 января. Именно вопросы, связанные с санкциями, являются предметом арбитража, следует из карточки дела. Свои претензии Макаров основывает на договоре между Канадой и Молдавией о содействии и защите капиталовложений 2018 г., говорится там же.
Сейчас Макаров – гражданин Молдавии и Кипра. В 1992 г. он основал в России компанию «Итера», некогда третьего по величине торговца газом в мире. В 2012–2013 гг. бизнесмен продал «Итеру» «Роснефти» за $2,9 млрд, а в 2015 г. создал на Кипре энергетическую ARETI International Group, в Канаде она владеет нефтегазовыми активами. По данным Forbes, 63-летний Макаров проживает в Майами, его состояние журнал оценил в $2 млрд в 2025 г.