Отказавшийся от российского паспорта миллиардер инициировал арбитраж с Канадой

Миллиардер Игорь Макаров, отказавшийся от российского гражданства после начала спецоперации на Украине, инициировал арбитраж с Канадой, которая не желает снимать с него санкции, узнали «Ведомости». Запрос бизнесмена о возбуждении разбирательства зарегистрирован Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) 30 января. Именно вопросы, связанные с санкциями, являются предметом арбитража, следует из карточки дела. Свои претензии Макаров основывает на договоре между Канадой и Молдавией о содействии и защите капиталовложений 2018 г., говорится там же.