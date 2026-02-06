Об изменениях с полисом ОСАГО предлагают уведомлять через «Госуслуги»

Национальная страховая информационная система (НСИС) предлагает запустить систему уведомлений автовладельцев о жизненном цикле полиса ОСАГО через «Госуслуги». Такая мера поможет защитить граждан в том числе от мошенников, если с полисом происходят какие-то изменения, рассказал «Ведомостям» генеральный директор НСИС Николай Галушин. НСИС и Минцифры пока работают над технической возможностью уведомлять граждан о расторжении полиса через личный кабинет на «Госуслугах», говорит представитель Банка России.