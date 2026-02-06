Газета
Главная / Финансы /

Об изменениях с полисом ОСАГО предлагают уведомлять через «Госуслуги»

Проблема односторонних расторжений полисов в том, что страховщики не могут оперативно проверить данные
Михаил Спиридонов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Национальная страховая информационная система (НСИС) предлагает запустить систему уведомлений автовладельцев о жизненном цикле полиса ОСАГО через «Госуслуги». Такая мера поможет защитить граждан в том числе от мошенников, если с полисом происходят какие-то изменения, рассказал «Ведомостям» генеральный директор НСИС Николай Галушин. НСИС и Минцифры пока работают над технической возможностью уведомлять граждан о расторжении полиса через личный кабинет на «Госуслугах», говорит представитель Банка России.

Возможность получения на «Госуслугах» уведомлений о расторжении договора страховщиком в одностороннем порядке сейчас обсуждается, говорит представитель Минцифры. Также оформленный полис ОСАГО уже отображается на «Госуслугах» и в приложении «Госуслуги авто», водителям еще приходит уведомление об окончании срока действия полиса, дополнил он.

