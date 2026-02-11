Банки раскрыли динамику кэшбэка в 2025 году

Размер выплаченного кэшбэка в 2025 г. вырос в зависимости от банка в пределах от 5% до кратных чисел в сравнении с предыдущим годом, показал опрос «Ведомостей». Суммарный объем поощрений клиентов мог достичь прогнозируемых ранее рынком 450–500 млрд руб. В 2024 г. банки выплатили клиентам порядка 300 млрд руб., за год до этого – около 200 млрд руб.