Банки раскрыли динамику кэшбэка в 2025 году

В этом году программы лояльности ждет трансформация
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Размер выплаченного кэшбэка в 2025 г. вырос в зависимости от банка в пределах от 5% до кратных чисел в сравнении с предыдущим годом, показал опрос «Ведомостей». Суммарный объем поощрений клиентов мог достичь прогнозируемых ранее рынком 450–500 млрд руб. В 2024 г. банки выплатили клиентам порядка 300 млрд руб., за год до этого – около 200 млрд руб.

В этот раз абсолютными суммами поделились только представители Т-банка и ПСБ, остальные игроки предоставили динамику без абсолютных значений.

