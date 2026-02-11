Кому из банков дороже всего обойдется цифровой рубль

Для российских банков внедрение инфраструктуры цифрового рубля сопряжено с издержками на модернизацию IТ-систем, интеграцию с платформой Банка России и доработку внутренних процессов, говорится в обзоре «Эксперт РА». Согласно прогнозным оценкам на 2026 г., наибольшую долю IТ-бюджета на проекты, связанные с внедрением цифрового рубля, планируют направить банки за пределами топ-100 по размеру активов: в среднем около 12%. Банки из топ-10 соответствующий показатель оценивают на уровне около 1%, у игроков с 11‑й по 50‑ю строчку прогноз порядка 2%, с 51‑го по 100‑е место – около 6%.