Кому из банков дороже всего обойдется цифровой рубль

Кому из банков дороже всего обойдется цифровой рубльБанки из топ-10 потратят на внедрение около 1% IТ-бюджета, больше всего потребуется сделать мелким банкам
Для российских банков внедрение инфраструктуры цифрового рубля сопряжено с издержками на модернизацию IТ-систем, интеграцию с платформой Банка России и доработку внутренних процессов, говорится в обзоре «Эксперт РА». Согласно прогнозным оценкам на 2026 г., наибольшую долю IТ-бюджета на проекты, связанные с внедрением цифрового рубля, планируют направить банки за пределами топ-100 по размеру активов: в среднем около 12%. Банки из топ-10 соответствующий показатель оценивают на уровне около 1%, у игроков с 11‑й по 50‑ю строчку прогноз порядка 2%, с 51‑го по 100‑е место – около 6%.
Массовое внедрение цифрового рубля начнется 1 сентября 2026 г. С этого дня крупные банки (из реестра значимых на рынке платежных услуг, сейчас их 17) должны будут предоставить своим клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями: открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и услуги, а также совершать другие операции. Крупные торговые компании с выручкой от 120 млн руб. с 1 сентября тоже должны будут обеспечить возможность оплаты товаров и услуг цифровой формой национальной валюты. Поэтапно, до 1 сентября 2028 г., такая обязанность появится у всех остальных банков.