Структура ГТЛК победила киргизский лоукостер в арбитраже

Структура ГТЛК победила киргизский лоукостер в арбитражеСпор GTLK Middle East с Air Manas был связан с лизингом воздушного судна
Компания группы ГТЛК, GTLK Middle East SPV Three из ОАЭ, выиграла арбитраж у киргизского лоукостера Air Manas. Этот факт раскрыл Высокий суд Англии и Уэльса, обратили внимание «Ведомости». Арбитражный спор на 11 млн фунтов стерлингов был «достаточно простым» по меркам подобных разбирательств и касался «довольно распространенных» претензий в контексте лизинга воздушных судов, говорится в материалах британской инстанции.
После поражения в арбитраже Air Manas обратилась в Высокий суд с иском об оспаривании решения трибунала. GTLK Middle East, в свою очередь, попросила английский суд обязать авиакомпанию внести обеспечение ее судебных издержек на этот процесс – 270 000 фунтов.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам