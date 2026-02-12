Газета
Главная / Финансы /

Структура ГТЛК победила киргизский лоукостер в арбитраже

Спор GTLK Middle East с Air Manas был связан с лизингом воздушного судна
Артем Кульша
Air Manas утверждала, что ее финансовые трудности вызваны «нарушением условий договора» со стороны GTLK Middle East, но этот аргумент работает только в том случае, если сначала установлена ​​неплатежеспособность, а это не так
Air Manas утверждала, что ее финансовые трудности вызваны «нарушением условий договора» со стороны GTLK Middle East, но этот аргумент работает только в том случае, если сначала установлена ​​неплатежеспособность, а это не так / Евгений Разумный / Ведомости

Компания группы ГТЛК, GTLK Middle East SPV Three из ОАЭ, выиграла арбитраж у киргизского лоукостера Air Manas. Этот факт раскрыл Высокий суд Англии и Уэльса, обратили внимание «Ведомости». Арбитражный спор на 11 млн фунтов стерлингов был «достаточно простым» по меркам подобных разбирательств и касался «довольно распространенных» претензий в контексте лизинга воздушных судов, говорится в материалах британской инстанции.

После поражения в арбитраже Air Manas обратилась в Высокий суд с иском об оспаривании решения трибунала. GTLK Middle East, в свою очередь, попросила английский суд обязать авиакомпанию внести обеспечение ее судебных издержек на этот процесс – 270 000 фунтов.

