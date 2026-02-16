Как банки отреагировали на снижение ключевой ставки до 15,5%

Накануне заседания Банка России средняя ставка по вкладу на один год в топ-20 банков упала до 12,9% (-0,03 п. п. с начала недели), средняя ставка по депозиту на три месяца – до 14,44% (-0,09 п. п.), следует из данных индекса вкладов «Финуслуг» на 13 февраля. По остальным вкладам средние ставки не изменились: средняя ставка по вкладу на шесть месяцев сохраняется на уровне 14,12% годовых, а по вкладам на срок от полутора до трех лет – в диапазоне 10,56–11,46%.