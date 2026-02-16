Как банки отреагировали на снижение ключевой ставки до 15,5%Игроки скорректировали стоимость продуктов, но далеко не всех
Три крупных банка – Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк – объявили о корректировке ставок по кредитным и сберегательным продуктам после шестого подряд снижения ключевой до 15,5% на заседании 13 февраля. Еще ряд банков – Дом.РФ, Новикомбанк, «Абсолют банк» и ТКБ – будут принимать решение на этой неделе, исходя из конъюнктуры рынка, сказали их представители. ПСБ скорректировал ставки задолго до решения по «ключу».
Накануне заседания Банка России средняя ставка по вкладу на один год в топ-20 банков упала до 12,9% (-0,03 п. п. с начала недели), средняя ставка по депозиту на три месяца – до 14,44% (-0,09 п. п.), следует из данных индекса вкладов «Финуслуг» на 13 февраля. По остальным вкладам средние ставки не изменились: средняя ставка по вкладу на шесть месяцев сохраняется на уровне 14,12% годовых, а по вкладам на срок от полутора до трех лет – в диапазоне 10,56–11,46%.