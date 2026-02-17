Великобритания отказалась снимать санкции с сестры Алишера Усманова

Великобритания отказалась снимать санкции с сестры Алишера УсмановаПредставитель Саодат Нарзиевой сравнил ситуацию с сюжетом Кафки
Великобритания не стала вслед за ЕС снимать санкции с сестры миллиардера Алишера Усманова Саодат Нарзиевой – вместо этого власти Соединенного Королевства изменили формулировку их обоснования, узнали «Ведомости». 13 февраля из нее исключено упоминание о том, что Нарзиева якобы получает от брата финансовую или иную материальную выгоду.
Отныне Нарзиева остается в санкционном списке Соединенного Королевства исключительно как член семьи Усманова – «по наименее гуманному основанию, достойному сюжетов [писателя] Франца Кафки», заявил «Ведомостям» ее представитель.
