Банк России планирует публиковать рэнкинг банков по борьбе с дропперами

Это станет предупреждением для клиентов, насколько серьезно банк относится к этой проблеме
Наталья Заруцкая
Мошенники постоянно ищут в банковской системе слабые места, отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сравнив это с законом сообщающихся сосудов: что в одном банке убыло – в другом прибыло
Мошенники постоянно ищут в банковской системе слабые места, отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сравнив это с законом сообщающихся сосудов: что в одном банке убыло – в другом прибыло / Пресс-служба Сбербанка

Банк России намерен публиковать в открытом доступе антирэнкинг банков по борьбе с дропперами – так называют граждан, которые по собственному желанию или неумышленно передают третьим лицам данные своих карт. Об этом объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

Такой рэнкинг уже существует, но пока распространяется только между банками, чтобы они могли принять меры по устранению проблемных мест, пояснила Набиуллина. Документ содержит сведения по объему похищенных средств в общем объеме переводов и количеству дропперов в общей базе клиентов, поделилась она. «Получился очень наглядный срез того, как на самом деле банки борются с мошенниками, борются с дропперами», – отметила глава ЦБ.

