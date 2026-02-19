Банк России планирует публиковать рэнкинг банков по борьбе с дропперами

Такой рэнкинг уже существует, но пока распространяется только между банками, чтобы они могли принять меры по устранению проблемных мест, пояснила Набиуллина. Документ содержит сведения по объему похищенных средств в общем объеме переводов и количеству дропперов в общей базе клиентов, поделилась она. «Получился очень наглядный срез того, как на самом деле банки борются с мошенниками, борются с дропперами», – отметила глава ЦБ.