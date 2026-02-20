Газета
Главная / Финансы /

Банки просят создать механизм возврата средств со счетов дропперов

Сейчас нет возможности оперативно вернуть деньги – только через суд
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Банкам необходим упрощенный и легальный механизм возврата пострадавшим денежных средств со счетов дропперов, дистанционный доступ к которым ограничен из-за подозрений в мошенничестве. Об этом руководитель Центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов заявил сразу на нескольких сессиях на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». По оценке Т-банка, речь может идти о миллиардах рублей, которые ждут либо суда, либо когда их обналичат сами мошенники через кассы банков.

Когда деньги попадают на счет к дропперу, они еще не безнадежно утрачены – зачастую банки успевают отследить подозрительную активность и заблокировать средства, рассказал Замиралов. Но сейчас нет никакого законного способа внесудебно и оперативно вернуть эти украденные средства жертве мошенников, указал он.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте