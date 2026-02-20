Число карт клиента в одном банке могут ограничить 10

Число карт клиента в одном банке могут ограничить 10Банкиры считают это количество избыточным, так как «честным людям столько не нужно»
В Екатеринбурге на форуме «Кибербезопасность в финансах» одной из ключевых тем повестки стало ограничение числа банковских карт на одного человека. ЦБ готов идти на уступки и повысить лимит по количеству карт в одном банке с 5 – как сейчас в законопроекте – до 10, но общее число во всех банках ограничить 20. Банк России рассмотрит вопрос из-за недовольства граждан инициативой, заявила его председатель Эльвира Набиуллина.
В Госдуме поддержали идею увеличить лимит по числу карт в одном банке до 10 шт., сказал 19 февраля председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе форума. Он объяснил это тем, что многие граждане со своими семьями обслуживаются в одном банке «и может получиться, что мы специально их как бы выгоняем в другой банк». Также, по словам Аксакова, было предложение об открытии всех 20 карт в одном банке – и Госдума также готова это поддержать.