Число карт клиента в одном банке могут ограничить 10

В Госдуме поддержали идею увеличить лимит по числу карт в одном банке до 10 шт., сказал 19 февраля председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе форума. Он объяснил это тем, что многие граждане со своими семьями обслуживаются в одном банке «и может получиться, что мы специально их как бы выгоняем в другой банк». Также, по словам Аксакова, было предложение об открытии всех 20 карт в одном банке – и Госдума также готова это поддержать.