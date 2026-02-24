Газета
В ОСАГО продолжается донорство одних регионов в пользу других

ЦБ уже ввел высокий территориальный коэффициент для самых проблемных субъектов
Михаил Спиридонов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В восьми регионах России уровень выплат по ОСАГО в 2025 г. был выше всех собранных премий, антирейтинг с большим отрывом традиционно возглавляет Ингушетия, где показатель оказался выше 500%, следует из годового отчета Российского союза автостраховщиков (РСА), с которым ознакомились «Ведомости». На региональном уровне в ОСАГО сохраняется тенденция донорства, когда отдельные субъекты получают компенсацию за счет других, которые не усматривают в изначально социальном виде страхования возможность дополнительного заработка, отмечается в отчете.

Всего в 2025 г. страховщики выплатили по ОСАГО 294,49 млрд руб., а собрали 329,47 млрд руб. Комбинированный коэффициент убыточности (показывает, сколько страховая компания тратит на выплаты и расходы по сравнению со своими заработанными премиями. – «Ведомости») за год подрос и составил 89,38% против 82,61% годом ранее, указано в отчете РСА.

