В ОСАГО продолжается донорство одних регионов в пользу других

В восьми регионах России уровень выплат по ОСАГО в 2025 г. был выше всех собранных премий, антирейтинг с большим отрывом традиционно возглавляет Ингушетия, где показатель оказался выше 500%, следует из годового отчета Российского союза автостраховщиков (РСА), с которым ознакомились «Ведомости». На региональном уровне в ОСАГО сохраняется тенденция донорства, когда отдельные субъекты получают компенсацию за счет других, которые не усматривают в изначально социальном виде страхования возможность дополнительного заработка, отмечается в отчете.