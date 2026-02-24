Банки, операторы и власти обсудили проблемы госсистемы «Антифрод»

ГИС «Антифрод» создана для борьбы с телефонными мошенниками и спамерами. Система с 1 марта заработает на базе «Гостеха» и должна будет обес­пе­чить взаи­мо­дей­ствие меж­ду бан­ка­ми, го­сор­га­нами, опе­рато­рами свя­зи, маркетплейсами и др. Предполагается, что компании будут передавать в ГИС сигналы о номерах, с которых совершаются подозрительные звонки, операторы смогут также приостанавливать трафик по ним.