Главная / Финансы /

Банки, операторы и власти обсудили проблемы госсистемы «Антифрод»

Для корректной работы нужно соблюсти баланс между защитой и избыточным применением заградительных мер
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Качество и точность передаваемых данных, единые идентификаторы человека для банков и операторов, а также наиболее сбалансированные варианты взаимодействия еще предстоит отработать, чтобы получить максимальную пользу от работы государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод». Аспекты запуска системы обсудили представители Сбербанка, Т-банка, «Вымпелкома», «Мегафона», МВД и Минцифры на сессии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» 20 февраля.

ГИС «Антифрод» создана для борьбы с телефонными мошенниками и спамерами. Система с 1 марта заработает на базе «Гостеха» и должна будет обес­пе­чить взаи­мо­дей­ствие меж­ду бан­ка­ми, го­сор­га­нами, опе­рато­рами свя­зи, маркетплейсами и др. Предполагается, что компании будут передавать в ГИС сигналы о номерах, с которых совершаются подозрительные звонки, операторы смогут также приостанавливать трафик по ним.

