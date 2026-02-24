Банки, операторы и власти обсудили проблемы госсистемы «Антифрод»Для корректной работы нужно соблюсти баланс между защитой и избыточным применением заградительных мер
Качество и точность передаваемых данных, единые идентификаторы человека для банков и операторов, а также наиболее сбалансированные варианты взаимодействия еще предстоит отработать, чтобы получить максимальную пользу от работы государственной информационной системы (ГИС) «Антифрод». Аспекты запуска системы обсудили представители Сбербанка, Т-банка, «Вымпелкома», «Мегафона», МВД и Минцифры на сессии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» 20 февраля.
ГИС «Антифрод» создана для борьбы с телефонными мошенниками и спамерами. Система с 1 марта заработает на базе «Гостеха» и должна будет обеспечить взаимодействие между банками, госорганами, операторами связи, маркетплейсами и др. Предполагается, что компании будут передавать в ГИС сигналы о номерах, с которых совершаются подозрительные звонки, операторы смогут также приостанавливать трафик по ним.