Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Счета предприятий ОПК в банках без доступа к гостайне будут закрывать

Остаток средств будут переводить в опорный банк оборонки – ПСБ
Екатерина Литова
Яна Суринская
Алексей Никольский
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Средства предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в банке, который потерял статус уполномоченного для работы с гостайной, будут принудительно переводить в ПСБ, а счета – закрывать. Внесение соответствующих изменений в закон об оборонном заказе одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к комиссии.

Проект подготовил Минфин для совершенствования механизма перевода контрактов в сфере гособоронзаказа (ГОЗ) из банков, исключенных из категории уполномоченных, в те, которые такой статус имеют. В конце 2017 г. список уполномоченных банков засекретили, на тот момент их было восемь: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, «Россия» и банк «Санкт-Петербург». В 2019 г. ПСБ получил отдельный статус опорного банка для сопровождения расчетов оборонной промышленности.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте