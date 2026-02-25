Счета предприятий ОПК в банках без доступа к гостайне будут закрывать

Проект подготовил Минфин для совершенствования механизма перевода контрактов в сфере гособоронзаказа (ГОЗ) из банков, исключенных из категории уполномоченных, в те, которые такой статус имеют. В конце 2017 г. список уполномоченных банков засекретили, на тот момент их было восемь: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, ВБРР, Новикомбанк, «Россия» и банк «Санкт-Петербург». В 2019 г. ПСБ получил отдельный статус опорного банка для сопровождения расчетов оборонной промышленности.