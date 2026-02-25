Михаила Фридмана вывели из-под юрисдикции судов Англии

Структуры Путько в феврале 2024 г. потребовали в Высоком суде Англии и Уэльса возмещения $11,4 млн убытков от вложений, которые они якобы по совету Фридмана и сотрудника его бывшего «Альфа-банка Украина» (национализирован и переименован в Sense Bank) сделали в ноты участия в кредите (LPN). Эти долговые бумаги выпускала нидерландская E.M.I.S. Finance, обеспечением были 10 ее кредитов кипрской структуре Фридмана ABH Ukraine (ABHU) на общую сумму $420 млн и 50 млн евро (выданы с 2018 по 2021 г.). Источником средств для обслуживания облигаций являлись результаты деятельности Альфа-банка, но, после того как Киев его национализировал в 2022 г., E.M.I.S. перестала платить по своим обязательствам.