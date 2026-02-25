Банки пытаются обойти запрет на спам-звонки

С 1 сентября 2025 г. вступили в силу поправки к закону «О связи», которые разрешили абоненту установить самозапрет на массовые звонки информационного и рекламного характера. Под массовыми звонками подразумеваются робообзвоны и автообзвоны с участием человека, которые в большом количестве совершают колл-центры.