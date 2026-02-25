Газета
Главная / Технологии /

Банки пытаются обойти запрет на спам-звонки

Финансовые организации ищут способы продолжать массовые обзвоны абонентов
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Банкам могут разрешить обходить запрет абонентов на получение массовых звонков. Проект соответствующих поправок в закон «О связи» сенаторы Николай Журавлев, Анатолий Артамонов и Артем Шейкин направили председателю комитета Госдумы по информационной политике Сергею Боярскому 20 февраля. «Ведомости» ознакомились с копией письма, его подлинность подтвердил один из участников обсуждения.

С 1 сентября 2025 г. вступили в силу поправки к закону «О связи», которые разрешили абоненту установить самозапрет на массовые звонки информационного и рекламного характера. Под массовыми звонками подразумеваются робообзвоны и автообзвоны с участием человека, которые в большом количестве совершают колл-центры.

