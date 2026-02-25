Число фальшивых рублевых купюр в 2025 году снизилось на 20%

В 2025 г. ЦБ выявил 6565 поддельных банкнот и монет, сообщается в аналитическом обзоре департамента наличного денежного обращения. Общее количество фальшивок по сравнению с 2024 г. снизилось на 20% (8240 штук). При этом показатель распространенности поддельных купюр остался на уровне 2024 г.: одна фальшивая на миллион банкнот в обращении. В 2023 г. показатель составил две подделки на 1 млн банкнот, а в 2022-м – четыре.