Число фальшивых рублевых купюр в 2025 году снизилось на 20%На 1 млн банкнот, по данным ЦБ, приходится одна фальшивая
В 2025 г. ЦБ выявил 6565 поддельных банкнот и монет, сообщается в аналитическом обзоре департамента наличного денежного обращения. Общее количество фальшивок по сравнению с 2024 г. снизилось на 20% (8240 штук). При этом показатель распространенности поддельных купюр остался на уровне 2024 г.: одна фальшивая на миллион банкнот в обращении. В 2023 г. показатель составил две подделки на 1 млн банкнот, а в 2022-м – четыре.
Главным фокусом для злоумышленников, как и в предыдущие годы, были банкноты крупных номиналов. Абсолютным лидером по числу подделок стала купюра в 5000 руб. – таких ЦБ выявил 4057 штук, что составило около 61% от общего объема. На втором месте – тысячерублевые банкноты (2005). Замыкают тройку лидеров банкноты номиналом 2000 руб. (209 подделок). Среди банкнот наименее популярной у фальшивомонетчиков оказалась купюра в 200 руб., таких ЦБ выявил 4 штуки, а среди монет – одна поддельная двухрублевая.
В большинстве своем поддельные деньги сотрудники ЦБ выявляли в Центральном федеральном округе – 3081 экземпляр. Далее идут Южное главное управление ЦБ (1204), Северо-Западный округ (923), Волго-Вятское (612) и Уральское (326) управления. Меньше всего подделок нашли в Дальневосточном федеральном округе – 173 поддельных знака.
Пик выявления поддельных рублей пришелся на апрель (630 штук), а самым спокойным месяцем стал август (459 штук).
Число поддельных банкнот иностранных государств, наоборот, выросло на 44% – ЦБ выявил в прошлом году 2703 экземпляра поддельной иностранной валюты. Подавляющее большинство (2650 штук) пришлось на доллары США. В обращении также были выявлены 40 поддельных банкнот евро, 12 китайских юаней и один узбекский сум.
Современные российские деньги имеют множество степеней защиты от подделки в соответствии с технологиями – это водяные знаки и голограммы, микроотверстия и рельефные поверхности, специальные защитные волокна, микропечать и краска, меняющая цвет. Банк России анонсировал модернизацию банкнот номиналом 10, 50 и 500 руб. – это необходимо для повышения защищенности от подделки российских денежных знаков.
В январе 2026 г. регулятор предложил запретить производство и продажу предметов, которые могут внешне напоминать российские денежные средства. Причиной стало то, что злоумышленники часто используют для обмана изделия, схожие с банкнотами, и к тому же такие средства активно продаются за границей, подчеркнул ЦБ.